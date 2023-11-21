شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات عن مباراة منتخب الشباب مع المغرب اليوم الثلاثاء 21 / 11 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثالثة عصر اليوم لمتابعة اللقاء الذى يجمع منتخب مصر للشباب مع نظيره المغربى فى رابع جولات بطولة شمال أفريقيا المقامة في تونس، بعدما واجه شباب الفراعنة منتخبات ليبيا والجزائر وتونس في الجولات الأولى والثانية والثالثة، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ مشوار منتخب مصر للشباب فى بطولة شمال أفريقيا

تعادل منتخب مصر فى مباراته الأولى من البطولة أمام ليبيا بهدف لكل فريق، قبل أن يحقق انتصارا مثيرا على الجزائر بثلاثية دون رد مساء الجمعة، ثم خسر من تونس برباعية مقابل هدفين مساء الأحد.

2_ القناة الناقلة مباراة مصر والمغرب فى بطولة شمال أفريقيا اليوم تنقل مباراة مصر والمغرب في بطولة شمال أفريقيا على فضائية أون تايم سبورتس.

3_نظام بطولة شمال أفريقيا

بطولة شمال أفريقيا للشباب من مواليد عامي 2005 و2006 تقام فى تونس خلال الفترة بين 11 و22 نوفمبر الجارى.

وتقام البطولة بمشاركة المنتخبات الـ5 الأعضاء باتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم (مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب).

4_ قائمة منتخب مصر للشباب فى بطولة شمال افريقيا

يتولى وائل رياض تدريب منتخب مصر للشباب، ويعاونه كل من علاء عبده (مدرب عام)، ورامي عادل (مدرب مساعد)، وأيمن طاهر (مدرب حراس المرمى).

فيما تضم قائمة منتخب مصر 22 لاعبا هم: عبد المنعم تامر، أحمد وهبة، أحمد جابر، معتز محمد، أحمد عابدين، حسام عوض الله، محمد سمير، يوسف عبد الحفيظ، حسن أبو المعاطي، مهاب سامي، مروان محمود، أحمد خالد، فارس خالد، محمد السيد، هادي عامر، كريم حامد، محمد عبد الله، عمرو خالد، عمر خضر، مهند محمد، كريم سعيد، محمد زعلوك.