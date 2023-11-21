شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جلسة كولر مع حسين الشحات وإمام عاشور بعد الاستبعاد من المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس جلسة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، مع الثنائي، حسين الشحات وإمام عاشور، وذلك على خلفية استبعادهما من معسكر المنتخب الماضي بقرار من البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفراعنة.

وقال شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الأهلي سيكتفي بمباراة مع الشباب وكولر عمل حاجتين مهمين جداً عندما اجتمع مع إمام وحسين الشحات كان غاضباً جداً وخصوصاً مع إمام، إمام لاعب موهوب بدرجة عظيمة ولكنه كان محتاج قرصة أذن، إمام كان مستبعد من مباراة صن داونز واللي حصل في المنتخب حصل في النادي، والغريب أن كولر أيد قرار فيتوريا.

أضاف: كولر يرى أن لاعبي الأهلي كان لديهم ضغط كبير جداً طوال الفترة الماضية ولذلك قرر منحهم راحة أسبوعاً في التوقف الدولي للتخلص من هذا الضغط، خاصة أنه كان هناك حوالي 10 لاعبين من القوام الأساسي مع المنتخبات.

واصل: فيما يبدو أن المرحلة المقبلة ستكون متغيرة تماماً في الأهلي من ناحية حمل التدريب وأكثر التزام وانضباط في الفريق، ومتغيرة من حيث عملية التدوير في الملعب.

واختتم: السولية انتظم في التدريب بشكل جيد، والدوليون ينتظمون اليوم باستثناء بيرسي تاو وديانج.