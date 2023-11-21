شكرا لقرائتكم خبر عن نص شكوى حمزة الجمل لاتحاد الكرة بشأن مستحقاته لدى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل ”الخليج 365” على نسخة من شكوى حمزة الجمل لاتحاد الكرة بشأن مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادى الإسماعيلى.

وقدم حمزة الجمل المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي، شكوى ضد النادي خلال الايام القليلة الماضية بسبب مستحقاته المتأخرة.

شكوى حمزة الجمل المدير الفنى السابق للإسماعيلي ضد الدراويش للحصول على مستحقاته المتأخرة مقدرة بمبلغ مليون و600 ألف جنيه

وكان حمزة الجمل قد أمهل مجلس إدارة نادي الإسماعيلي 15 يوما للحصول على مستحقاته ليفاجأ بتجاهل من مسئولي القلعة الصفراء للإزمة رغم إعلانهم

مجلس إدارة الاسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن إحال الشكوى للشئون القانونية بالنادى ، ليقرر حمزة الجمل فتح قنوات اتصال مع مسئولي الإسماعيلى للحصول على مستحقاته المتأخرة ليفاجىء بطلب المسئولين منه تقديم شكوى لإتحاد الكرة.

ويطالب حمزة الجمل مسئولي الإسماعيلى بمستحقاته المتأخرة، حيث له راتب 3 أشهر بالإضافة إلى 500 ألف جنيه مكافأة استمرار الفريق بالدورى وعدم هبوطه، و200 ألف جنيه قيمة عمله في الموسم قبل الماضى.

واتخذ مجلس الإسماعيلى قرارا بإحالة شكوى المدرب حمزة الجمل المدير الفنى السابق إلى أمين صندوق النادى والمدير المالى والمدير التنفيذى، لدراسة ومراجعة بنود العقد الموقع مع المدرب لبيان مدى التزام الطرفين بها وإعداد بيان وعرضه على مجلس الإدارة، وفي وقت سابق، تولي حمزة الجمل قيادة فريق النجف العراقي في مسابقة الدوري العراقي الممتاز.

ويضع نادي النجف آمالا كبيرة على المدرب المصري حمزة الجمل لتقديم موسم جيد مع الفريق، وتعويض إخفاقات الموسم الماضي، والتي لم تكن النتائج فيه جيدة، مما جعل إدارة النادي تتوجه إلى التعاقد مع المدرب الذي نجح في إنقاذ موسم الإسماعيلي وتقديم أداء جيد مع قلعة الدراويش.





نص الشكوى