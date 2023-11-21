شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض رفع "سقف" راتب المدرب الجديد.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، فكرة رفع السقف المالي للمدرب الأجنبي الجديد المُقرر التعاقد معه خلال الفترة المقبلة خلفاً للكولومبي أوسوريو، واستقروا على عدم رفع سقف التعاقد عن المبلغ الذى كان يتقاضاه أوسوريو أو أقل قليلا، كحد أقصى للتعاقد مع المدرب الذي سيتولّى المسئولية الفترة المقبلة.

وتأتى فكرة عدم رفع السقف للراتب فى ظل التحديات التى تواجه النادى والالتزامات المالية فى الفترة الحالية الجارى حلها.

وينتظر مسئولو نادى الزمالك، قرار الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى السابق لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بشأن الموافقة على العرض الذى قدم له خلال الجلسة التى عقدها مع عضوى مجلس الإدارة أحمد سليمان وحسين السيد، والخاصة بمستحقاته المالية المتأخرة وقيمة الشرط الجزائى.

وقدم مسئولو الزمالك عرضًا للكولومبى أوسوريو حول إمكانية جدولة مستحقاته المالية المتأخرة مع قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه فى العقد، بعدما تم فسخ التعاقد معه.