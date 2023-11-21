شكرا لقرائتكم خبر عن 50 جنيها سعر تذكرة مباراة الأهلى والاتحاد فى نصف نهائي دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد كرة السلة سعر تذكرة حضور مباراة الاهلى والاتحاد فى نصف نهائي دورى السلة المرتبط، المقرر لها اليوم بصالة برج العرب بالإسكندرية

وتحدد مبلغ 50 جنيها كسعر للتذكرة الواحدة، والتى تم طرحها من خلال موقع تذكرتى حيث قرر اتحاد السلة حضور 500 مشجع لكل فريق خلال المباراة

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين بعد غد الخميس ببرج العرب أيضا

وكانت مباراة الأهلى والزمالك فى ربع النهائى شهدت طرد الإسبانى أوجستى بوش بعد اعتراضه على القرارات التحكيمية، وخلال مغادرته الصالة نشبت أزمة مع الجماهير المتواجدة فى اللقاء، وبالتالى يقود أحمد الجارحى مدرب عام الأهلى ، مباراة فريقه فى مباراة الاتحاد السكندرى.