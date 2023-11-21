شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر تمديد عقد عمرو السولية لمدة موسمين وتقديره مادياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على تجديد عقد عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأحمر لمدة موسمين جديدين، لاسيما أن عقد اللاعب ينتهي مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى، ضمن سياسة إدارة الأهلي فى توفير حالة من الاستقرار داخل صفوف الفريق وحسم الملفات المعلقة، وعلى رأسها ملف تجديد عقود لاعبي الفريق الأحمر.

وقرر مسئولو النادي الأهلي تجديد عقد عمرو السولية باعتباره من اللاعبين أصحاب الخبرات في صفوف الفريق وأحد اللاعبين الذين قدموا تضحيات كبيرة من أجل الفريق الأحمر، بعدما سبق ورفض عروضا مغرية من أندية خارجية للرحيل عن القلعة الحمراء، بخلاف أن السولية لم يفتعل أي مشكلة داخل النادي منذ الانضمام لصفوف القلعة الحمراء.

كما ينوي مسئولو النادي الأهلي تقدير السولية ماليا بما يتناسب مع قيمة وقامة اللاعب وحجم عطائه مع الفريق الأحمر في الفترة الماضية، حيث يسود الاتجاه أن يتم التجديد لمدة موسم واحد قابل للتجديد لمدة موسم جديد وفقا لنسبة المشاركة في الموسم الأول، خشية من ابتعاد اللاعب عن الملاعب لفترة طويلة بسبب تعرضه للإصابة أكثر من مرة في الموسم الماضي والحالي.

يستضيف الأهلي فريق ميدياما الغاني فى مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، السبت 25 نوفمبر الجارى فى التاسعة مساءً بالقاهرة.