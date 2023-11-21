شكرا لقرائتكم خبر عن أوتوبيسات مجانية تنقل جماهير الأهلى للإسكندرية لمؤازرة السلة أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة النادي الاهلى توفير أوتوبيسات مجانية لنقل جماهير الأهلي إلى الإسكندرية اليوم الثلاثاء، لمؤازرة الفريق الأول لكرة السلة رجال في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط أمام الاتحاد السكندري.

وتتحرك الأوتوبيسات أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا،، ويحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.

يلتقى فريق كرة سلة الأهلى مع الاتحاد السكندرى اليوم، الثلاثاء، فى ذهاب نصف نهائى دورى مرتبط السلة بالمباراة التى تقام بصالة برج العرب بالإسكندرية، على أن تقام مباراة العودة بعد غدٍ الخميس.

كما يلتقى اليوم فى نصف النهائى فريق سلة سموحة مع سبورتنج فى ديربى سكندرى بذهاب نصف النهائى أيضا.

وخصص الاتحاد المصري لكرة السلة 500 تذكرة لكل نادٍ، من خلال موقع تذكرتي، حتى يتمكن الجمهور من حضور المباريات.

وكانت مباراة الأهلى والزمالك فى ربع النهائى شهدت طرد الإسبانى أوجستى بوش بعد اعتراضه على القرارات التحكيمية، وخلال مغادرته الصالة نشبت أزمة مع الجماهير المتواجدة فى اللقاء، وبالتالى يقود أحمد الجارحى مدرب عام الأهلى ، فريقه فى مباراة الاتحاد السكندرى.