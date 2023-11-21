شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حرس الحدود عن احتفال لاعبه مع والدته: لقطة مشرفة لكن كلفتنا غيابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد مكي المدير الفني لفريق حرس الحدود، كواليس اللقطة التي شهدتها مباراة فريقه أمام فريق مصر المقاصة بدوري المحترفين.

وقال مكي في تصريحات عبر برنامج "صباح أون تايم" على شاشة أون تايم سبورت: خسرت اللاعب في المباراة المقبلة وهو قائد الفريق بسبب الإنذار، محمود ممدوح سجل 3 أهداف معنا، ممدوح هداف الفريق ولكن من مباراتين لم يسجل أهداف واحتفل مع والدته، وهذا أمر رائع أن يكون اللاعب منتمي لأهله خاصة أنه لاعب صغير في السن وهذا يشرفنا وأحييه على اللقطة حتى لو كلفتنا غيابه عن اللقاء المقبل لأن السلوكيات والأخلاقيات أهم من كل شيء.

أضاف: حالفنا التوفيق مع الفريق، وأنا من أبناء حرس الحدود، حافظنا على قوام الفريق ودعمنا بعناصر مميزة بجانب اعتمادنا على الشباب، ونسير بخطى ثابتة في الفترة الحالية.

واصل متحدثاً عن أجانب الفريق: أودو عاد منذ 10 أيام، وإيمانويل النيجيري انضم إلينا قبل شهر، معنا عناصر جيدة ومجتهدة والدوري صعب جداً كل الفرق لديها إمكانيات وقدرات شرائية كبيرة، ونسير خطوة بخطوة لإعادة حرس الحدود إلى مكانته الطبيعية.

وحقق حرس الحدود فوزا كبيرا على مصر المقاصة بسداسية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد المكس ضمن فاعليات الجولة التاسعة لدورى القسم الثانى، وارتفع رصيد حرس الحدود إلى 17 نقطة ويعتلى صدارة الترتيب مؤقتا ، بينما تجمد رصيد مصر المقاصة عند 6 نقاط في المركز الـ17 .