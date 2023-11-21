شكرا لقرائتكم خبر عن هداية ملاك بطلة التايكوندو فى منهج اللغة الإنجليزية للصف الخامس الإبتدائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ظهرت هداية ملاك ، بطلة منتخب التايكوندو والحاصلة على برونزيتى دورة الألعاب الأولمبية ريو دى جانيرو وطوكيو فى المناهج الدراسية.

وأدرجت وزارة التعليم فقرة فى كتاب اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي تتحدث عن هداية ملاك، وصفاتها من حيث الطول والمستوى الرياضى، وانها احد الرياضيين الذين رفعو العلم الاولمبى وكذلك معلومات عن تاريخ ميلادها ودراستها و مشوارها الرياضى مع التايكوندو والميداليات التى توجت بها

يذكر أن هداية ملاك حققت مداليتين برونزيتين، فى دورتين أولمبيتين على التوالى، حيث حققت برونزية ريو دى جانيرو، وبرونزية طوكيو.