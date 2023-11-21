حسام غريب رئيسًا لجهاز كرة اليد في سيتي كلوب والعطار نائبًا له

ياسر رشاد - القاهرة - اعتمد مجلس إدارة مجموعة أندية سيتي كلوب برئاسة الدكتور مصطفى عزام تعيين الكابتن حسام غريب رئيسًا للجهاز الفني لكرة اليد والكابتن أحمد العطار نائبًا له.

ويعد غريب والعطار من نجوم اللعبة لاعبين ومدربين على مستوى القارة الأفريقية والمنطقة العربية وشاركا في النهضة العالمية للمنتخب الوطني.

وأشار الدكتور مصطفى عزام رئيس المجموعة والعضو المنتدب أن قرار الاستعانة بالخبرات الكبيرة في النشاط الرياضي بسيتي كلوب يتناغم مع استراتيجية المجموعة في التعاقد مع الشخصيات الملهمة للناشئين من أجل بناء قاعدة رياضية على أسس علمية لضمان مستقبل لامع على المستوى الأول خلال السنوات الخمس المقبلة والمساهمة بشكل فعال في المنتخبات الوطنية من أجل صالح الرياضة المصرية.

وكان عزام قد عقد اجتماعًا مع النجمين الكبيرين بحضور الكابتن ايمن صلاح نائب رئيس المجموعة المشرف على النشاط الرياضي والكابتن أشرف الفار مدير النشاط الرياضي، حيث استعرض النجمان خطة عملهما خلال الفترة المقبلة.

وأكد الكابتن حسام غريب والكابتن أحمد العطار أن خطة عملهما ترتكز على عدة محاور، في مقدمتها إنشاء مشروع العمالقة من الجيل الجديد واكتشاف المواهب في جميع فروع النادي المنتشرة في أنحاء الجمهورية من خلال دوري قوي بين الفروع لاختيار فرقه المشاركة في المسابقات الرسمية بعد إشهار النادي، بالإضافة إلى استثمار نجومه الجدد في الاحتراف داخليًا وخارجيًا.

أضافا بأنه سيتم صقل المدربين في الفروع للارتقاء بمستوياتهم العملية وفق أحدث النظم العالمية، إضافة إلى الاستعانة ببعض الخبرات الأجنبية في مجال التدريب لتنمية مهارات أبناء سيتي كلوب.

من جانبه أكد الكابتن أيمن صلاح نائب رئيس المجموعة المشرف على النشاط الرياضي وأحد نجوم كرة اليد أن خطوة الاستعانة بالنجمين الكبيرين غريب والعطار تنطلق من رغبة سيتي كلوب في إحداث نقلة نوعية للعبة على جميع المستويات وليس على مستوى النادي فقط انطلاقًا من الدور المحوري المنتظر من سيتي كلوب.