أنتوي يقود طنطا لمواجهة دكرنس في دوري المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن عمرو أنور المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا عن تشكيل فريقه لمواجهة دكرنس ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري المحترفين.

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وشهد التشكيل قيادة نانا انتوي لخط الهجوم وعودة شيكا للمشاركة مرة أخري أساسيا،

وجاء تشكيل طنطا لمواجهة دكرنس كالآتي:

في حراسة المرمي: احمد ربيع الشيخ.

خط الدفاع: الحسيني سمير، احمد علي، ساهر عبدالمنعم، فارس طارق.

خط الوسط: حسام غالي، حسون محمد، احمد السيد.

خط الهجوم: محمد محسن شيكا، نانا انتوي، محمد عاطف.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفي الكومي "حارس مرمي"، محمد حسام الشرخة، احمد السيد، شهاب فتحي، شريف مجدي، عبدالرحمن الدح، ابراهيم جمال، محمد رمضان، اقطاي عبدالله.

يُذكر أن طنطا سيواجه دكرنس ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري المحترفين، وستقام المباراة بينهم على ملعب دكرنس اليوم الثلاثاء في تمام الثانية والنصف ظهرًا.