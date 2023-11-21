أحمد زيزو ينتظم في تدريبات الزمالك بعد انتهاء التوقف الدولي

ياسر رشاد - القاهرة - انتظم أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الثلاثاء، التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعداداً لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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وتواجد "زيزو" في التدريبات الجماعية لفريق الزمالك، عقب المشاركة مع المنتخب الأول في مباراتي جيبوتي سيراليون في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

واكتفى "زيزو" بالمشاركة في الجزء البدني من التدريبات، قبل خوض تدريبات تأهيلية فردية خاصة، وفقا للبرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق منعًا لتعرضه للإرهاق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.