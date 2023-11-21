لافيينا يعلن رحيل أحمد عيد عبد الملك عن منصبه

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي لافيينا مساء اليوم الثلاثاء عبر حسابة الرسمي، قبول استقالة أحمد عيد عبد الملك المدير الفني بعد خسارتة من أمام غزل المحلة ضمن منافسات الجولة التاسعه بدوري المحترفين .

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كتب لافيينا عبر حسابة الرسمي بيان صحفي عبر موقعه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك ” يفيد تقديم إستقالة أحمد عيد عبد الملك إستقالته قائلا:" قرر مجلس إدارة نادى لاڤيينا برئاسة مستر محمود الاسيوطي قبول استقالة الكابتن أحمد عيد عبد الملك والجهاز المعاون له مع توجيه الشكر لهم على الفترة التى قادوا فيها الفريق فى دورى المحترفين".

حقق غزل المحلة فوزًا عريضًا على لافيينا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد غزل المحلة ضمن إطار الجولة التاسعه في دوري المحترفين .

بدأ فريق غزل المحلة المنعطف الأول من المباراة بالضغط المبكر على دفاعات لافيينا هدف التقدم، حتى أسفر عن أول أهداف المباراة فى الدقيقة 8، عن طريق محمد جابر، لاعب زعيم الفلاحين، من تمريرة سحرية مررها مارو ليسددها في شباك لافيينا.

وعاد أحمد سالم، لاعب لافيينا، بهدف التعادل في شباك غزل المحلة بالدقيقة 23 من أحداث الشوط الأول.

وأضاف رجب مارو، لاعب الغزل، الهدف الثاني في شباك لافيينا في الدقيقة 36، ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم غزل المحلة على لافيينا بهدفين مقابل هدف واحد.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم غزل المحلة على لافيينا بهدفين مقابل هدف واحد.

في بداية الشوط الثاني سيطر لافيينا على اجواء الشوط الثاني من عمر اللقاء لتسجيل هدف التعادل ولكن فشل من التسجيل في شباك عمرو شعبان .

ونجحت دفاعات غزل المحلة من حماية عرين الفريق من صد هجمات لافيينا .