اليوم .. الاتصالات يواجة بترول أسيوط والراية يواجة جمهورية شبين

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل فريق راية، بقيادة محمد حليم، مشواره في دوري المحترفين حيث سيواجه جمهورية شبين في مباراة قوية بين الفريقين اليوم في في الثانية والنصف عصر سيُدير المباراة الحكم مصطفى مدحت، وسيساعده سيد أبوخاطر وأيمن دعبس، بينما سيكون هيثم عثمان حكماً رابعًا.

في نفس الوقت، تستضيف جماهير الاتصالات فريق بترول أسيوط، بقيادة أحمد عبد المقصود، في استاد السلام. سيقود محمد ناصر عباس المباراة كحكم رئيسي، وسيكون له الدعم من أحمد خلف وأحمد زغلول كمساعدين، ومحمد خالد عبد الفتاح كحكم رابع. من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومليئة بالتحديات.

وفي ختام الأسبوع التاسع للدوري، سيتقابل فريق مكادي بقيادة عثمان أحمد مع فريق القناة بقيادة سامر عبد الرحمن في ملعب خيري بشارة. ستكون هذه المباراة اليوم في الساعة الخامسة مساءً، وسيدير المباراة أحمد عبد السميع ويساعده وليد حميد ومحمد أحمد حسين ومعهم محمد عبد الراضي حكما رابعا ومن المتوقع أن يكون لقاءً مثيرًا ومنافسة قوية بين الفريقين.

تواصلت مباريات دوري المحترفين بنجاح وحماس كبير، حيث يعمل الفرق على تقديم أفضل أداء للفوز وتحسين مراكزها في الترتيب العام للدوري. يترقب الجماهير بفارغ الصبر هذه المباريات القوية والمثيرة، حيث تعتبر فرصة للفرق لتأكيد قوتها وتحقيق الانتصارات.