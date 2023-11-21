الأهلي يواجه بتروجت في دوري الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي لخوض اليوم ثاني مبارياته في بطولة الدوري عندما يلتقي مع فريق بتروجت على صالة اتحاد الشرطة.



تبدأ المباراة في السادسة مساء اليوم، ويسبقها قيام الإسباني فيرناندو مونزو المدير الفني لـ الأهلي ، بعقد محاضرة للاعبين لمراجعة آخر المهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

الأهلي يهزم المقاولون العرب



كان الاهلي قد استهل مشواره في البطولة بتحقيق الفوز على فريق المقاولون العرب بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة دون مقابل خلال اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة الأولى من منافسات الموسم الجديد.



