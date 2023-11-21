هل يرحل نيفيز عن الهلال السعودي في يناير؟

كشف الصحفي الموثوق دافيد اورنستين، حقيقة ما تم تداوله عن اقتراب روبن نيفيز من الرحيل عن صفوف الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان اسم البرتغالي روبن نيفيز، قد ارتبط بالرحيل عن الهلال السعودي في يناير المقبل، بعد أن تلقى عروضًا لضمه.

وأشار الصحفي الموثوق إلى أنه من المتوقع بقاء روبن نيفيز في الهلال السعودي خلال فترة انتقالات يناير 2024.

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وأوضح أنه حتى الآن لن يغادر نيفيز صفوف الهلال السعودي، مشيرًا إلى أن اللاعب سعيد ويعد من العناصر الأساسية في صفوف الزعيم.

نجم منتخب البرتغال حظى باهتمام من نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، لضمه في فترة الميركاتو الشتوي المقبل، وفقًا لما أكدته التقارير.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره الحزم في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم السبت الموافق 25 نوفمبر.

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 35 نقطة.