ميسي خارج حسابات الدوري السعودي.. ماذا حدث؟

أصبح الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي، خارج حسابات الدوري السعودي للمحترفين في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان ميسي قد ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أنه رفض الانضمام إلى دوري روشن وفضل العودة إلى إنتر ميامي.

وعاد اسم ميسي يتردد من جديد في الشارع الرياضي السعودي، لضمه خلال الفترة المقبلة، إلا أن سعد اللذيذ نائب رئيس رابطة دوري روشن، خرج بتصريح صادم للجميع في هذا الشأن.

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وأكد اللذيذ أن نادي الهلال لن يتمكن من ضم لاعب جديد بدلًا من نيمار في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من الفئة الأولى، وهو ما يعني خروج ميسي من الحسابات.

وكان نيمار قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب البرازيل، في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وبالتالي غيابه لنهاية الموسم الجاري 2023/2024.

وأشار سعد اللذيذ في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج “كورة روتانا”، إلى أنه لن يتم تعويض الهلال بعد إصابة نيمار بلاعب من الفئة الأولى خلال شتاء 2024.

وأوضح أنه يتم العمل على توفير تأمين للاعبين ضد الإصابات في الدوري السعودي، خاصة الإصابات القوية التي يتعرضون لها خلال الفترة المقبلة.