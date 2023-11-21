موقف عمرو السولية من المشاركة مع الاهلي أمام أبو سليم في دوري أبطال أفريقيا

حسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الاهلي مصير عمرو السولية نجم وسط المارد الأحمر من المشاركة مع المارد الأحمر أمام ميدياما الغاني.

ويواجه الاهلي نظيره نادي ميدياما الغاني في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري على ستاد “السلام”.

وستنطلق مباراة الأهلي أمام ميدياما الغاني في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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وعلم”كورة 365″ أن كولر قرر عودة اللاعب عمرو السولية للمشاركة مع النادي الاهلي في اللقاء المرتقب أمام نادي ميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يعود السولية لقائمة المارد الأحمر خلال اللقاء المقبل أمام بطل غانا بعد غياب دام 156 يومًا عقب الإصابة التي تعرض لها على مستوى العضلة الخلفية.