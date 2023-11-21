صراع بين المجر وإيطاليا على استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا

تقدم الاتحاد المجري لكرة القدم في الساعات الماضية بأوراق ترشحه من أجل استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا لنسخة 2026 أو 2027.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المجري ، جينو سيبوس، عن إرسال طلب رسمي لنظيره في “اليويفا” من أجل استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب بوشكاش أرينا.

وتعتبر إيطاليا أحد الدول الراغبة في استضافة الحدث الأكبر في أوروبا على مستوى الأندية في نفس العامين، على ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو.

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وقال جينو سيبوس في تصريحات عبر الموقع الرسمي لـ الاتحاد المجري” التاريخ المهم المقبل سيكون فبراير 2024، حيث سيقوم اليويفا عقب مراجعة الطلب، بتقديم تعليقات أو مقترحات بشأن الأمر”.

وشدد في حديثه أن الاتحاد الأوروبي سيعلن عن مقري استضافة نهائي دوري الأبطال لعامي 2026 و2027 في مايو المقبل.

يذكر أن ملعب بوشكاش أرينا يتسع 67 ألف مشجع، قد استضاف العديد من النهائيات، ومنها نهائي كأس السوبر الأوروبي 2020.