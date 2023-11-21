حكم مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

كشفت لجنة الحكام برابطة الدوري الإنجليزي عن حكم مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في إطار منافسات بطولة البريميرليج.

ويلتقي فريق مانشستر سيتي نظيره ليفربول على ملعب ” الاتحاد” ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2022/2023.

ومن المقرر أن تبدأ مواجهة ليفربول أمام مان سيتي في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة والثالثة والنصف بتوقيت السعودية وذلك يوم السبت 25 نوفمبر الجاري.

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وأسندت الرابطة إلى الحكم كريس كافانا إدارة مباراة ليفربول ونظيره نادي مانشستر سيتي ضمن مباريات الدوري الإنجليزي.

ويلعب المان سيتي الذي يقوده الإسباني بيب جوارديولا هذه المباراة وهو في جعبته رصيده 28 نقطة محتلًا المرتبة الأولى بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

في المقابل يحتل نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح المرتبة الثانية وذلك برصيد 27 نقطة من 12 مباراة.