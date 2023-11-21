بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة مصطفى فتحي ومدة غيابه

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، تفاصيل إصابة مصطفى فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكان مصطفى فتحي، قد تعرض لإصابة قوية خلال مشاركته مع منتخب مصر الأول أمام سيراليون في رحلة ليبيريا، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

وأوضح المنيري عن أن مصطفى فتحي يعاني من إصابة بتمزق في العضلة الأمامية والتي تعرض لها في تدريب المنتخب المصري الأخير قبل مواجهة سيراليون.

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وأشار إلى أن مصطفى فتحي سيغيب لعدة أيام عن صفوف بيراميدز، وعليه فإنه لن يتواجد في مباراة الفريق أمام مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز بنظيره الكونغولي يوم الجمعة المقبل في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وذكر طبيب بيراميدز أن مصطفى فتحي يخضع في الوقت الحالي لبرنامج تأهيلي مكثف، من أجل تجهيزه بشكل أسرع خاصة في ظل ارتباط الفريق بمباريات مهمة.