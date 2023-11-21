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الأهلي وصلاح وكولر.. مرشحون للأفضل في العالم بهذه الجائزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - ينافس النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق الإنجليزي، والنادي الأهلي على جائزة الأفضل في العالم عام 2023، ضمن جوائز "جلوب سوكر" إضافة إلى مارسيل كولر مدرب الفريق الأحمر.

وتقام حفل جلوب سوكر بشكل سنوي لاختيار الأفضل في العالم، على هامش مؤتمر دبي السنوي.

وأعلنت الصفحة الرسمية لجلوب سوكر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن منافسة محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في العالم ومعه جود بيلينجهام ()، إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)، هاري كين (بايرن ميونخ)، روبرت ليفاندوفسكي ()، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، ليونيل (إنتر ميامي)، (الهلال)، (النصر)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

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وفي المقابل، دخل النادي الأهلي المصري ضمن الترشيحات على أفضل نادي في العالم لعام 2023، منافسا كل من:

الهلال السعودي، اتحاد جدة السعودي، أرسنال الإنجليزي، برشلونة الإسباني، بايرن ميونيخ الألماني، بنفيكا البرتغالي، بوكا جونيور الأرجنتيني، فينورد الهولندي، فلومينيسي البرازيلي، انتر ميلان الإيطالي، مانشستر سيتي الإنجليزي، نابولي الإيطالي، باريس سان جيرمان الفرنسي، روما الإيطالي، إشبيلية الإسباني، يونيون برلين الألماني، أوراو الياباني، وست هام يونايتد الإنجليزي، الوداد البيضاوي المغربي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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