خالد جلال مدرب فاركو : والدى بالعناية المركزة فى حالة متأخرة جدا

كان جلال غادر مباراة فاركو والبنك الأهلي الودية، للسفر إلى القاهرة، للاطمئنان على والده الذى يعاني من حالة صحية حرجة على أجهزة التنفس الصناعي فى الرعاية المركزة بإحدى مستشفيات القاهرة.

ورفض مسئولو نادي فاركو اتخاذ أي قرار برحيل الجهاز الفني للفريق بقيادة خالد جلال، بعد تراجع النتائج مؤخرا والهزيمة من الجونة وبلدية المحلة في آخر مباراتين رغم تحقيق المدرب انتصار مثير على حساب الإسماعيلي في أول مباراة يظهر فيها.