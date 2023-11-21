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شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال مدرب فاركو : والدى بالعناية المركزة فى حالة متأخرة جدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طلب خالد جلال المدير الفنى لفريق فاركو الدعاء لوالده، فى أزمته الصحية، و الذى يرقد فى العناية المركزة بأحد المستشفيات ، لمروره بحالة صحية حرجة.
وكتب خالد جلال عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك :" لتصحيح المعلومة فقط والدي بالعناية المركزة في حاله متأخره جدا ولا أملك إلا الدعاء له بالشفاء و إن ربنا يلطف به ويخفف عنه إنه علي كل شيء قدير و الحمدلله على قضاء ربنا في كل حال"
خالد جلال
كان جلال غادر مباراة فاركو والبنك الأهلي الودية، للسفر إلى القاهرة، للاطمئنان على والده الذى يعاني من حالة صحية حرجة على أجهزة التنفس الصناعي فى الرعاية المركزة بإحدى مستشفيات القاهرة.
ورفض مسئولو نادي فاركو اتخاذ أي قرار برحيل الجهاز الفني للفريق بقيادة خالد جلال، بعد تراجع النتائج مؤخرا والهزيمة من الجونة وبلدية المحلة في آخر مباراتين رغم تحقيق المدرب انتصار مثير على حساب الإسماعيلي في أول مباراة يظهر فيها.
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