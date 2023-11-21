شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى و الاتحاد السكندرى فى نصف نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق كرة سلة الأهلى مع الاتحاد السكندرى اليوم، الثلاثاء، فى ذهاب نصف نهائى دورى مرتبط السلة بالمباراة التى تقام بصالة برج العرب بالإسكندرية، على أن تقام مباراة العودة بعد غدٍ الخميس.

موعد مباراة الأهلى و الاتحاد السكندرى

تقام مباراة الأهلى مع الاتحاد السكندرى فى تمام الثامنة مساء اليوم على مستوى منافسات الرجال، بينما تقام مباراة المرتبط للناشئين فى الثالثة من مساء اليوم، بصالة برج العرب بالأسكندرية.

كما يلتقى اليوم فى نصف النهائى فريق سلة سموحة مع سبورتنج فى ديربى سكندرى بذهاب نصف النهائى أيضا.

سعر تذكرة المباراة وحضور الجماهير

وخصص الاتحاد المصري لكرة السلة 500 تذكرة لكل نادٍ، من خلال موقع تذكرتي، حتى يتمكن الجمهور من حضور المباريات، وتحدد مبلغ 50 جنيها كسعر للتذكرة الواحدة، والتى تم طرحها من خلال موقع تذكرتى حيث قرر اتحاد السلة حضور 500 مشجع لكل فريق خلال المباراة

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين بعد غد الخميس ببرج العرب أيضا