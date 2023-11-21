شكرا لقرائتكم خبر عن رفض عتاب رئيس النادي فتقدم باستقالته.. كواليس رحيل أحمد عيد عن لافيينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسؤول بنادي لافيينا، أحد أندية الدرجة الثانية، كواليس تقدم أحمد عيد عبد الملك المدير الفني للفريق، باستقالته من منصبه خلال الساعات الماضية.

وقال المصدر في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن رئيس النادي محمود الأسيوطي عاتب أحمد عيد عبد الملك عقب هزيمته أمام غزل المحلة في مباراة الأمس بالجولة التاسعة من دوري المحترفين، وذلك بسبب سوء النتائج وتراجع الأداء، غير أن مدرب الفريق رفض عتاب رئيس النادي ليتقدم صباح اليوم باستقالته.

وأكد المصدر، أن مجلس الإدارة يعمل في الوقت الحالي على تحديد بديل أحمد عيد عبد الملك في قيادة الفريق، مؤكداً أن البديل سيكون مدرباً مصرياً ولا مجال لتعيين مدرب أجنبي.

واعتذر أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لفريق لافيينا بدوري المحترفين، عن الاستمرار في منصبه، وكتب عيد عبد الملك عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: اعتذرعن الاستمرار في القيادة الفنية لنادي لاڤيينا لظروفي الخاصة وبالتوفيق لهم فيما هو قادم ان شاء الله.