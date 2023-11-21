شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف المصابين فى الطلائع قبل مواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى جهود لاعبيه المصابين بعد نهاية فترة توقف الدوري، ومن المقرر أن يعود أحمد الشيخ ومصطفى الخواجة للفريق بداية من مواجهة الجونة المقبلة.

وعانى أحمد الشيخ من الإصابة بالتهاب في عضلات البطن، بينما أجرى مصطفى الخواجة جراحة فى البطن

ويستعد الطلائع لمواجهة الجونة فى السابعة مساء الخميس 30 نوفمبر الجاري باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الطلائع المركز السابع متساويا مع إنبي في عدد النقاط فى جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في مباراة وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 5.

وافتتح الطلائع مشواره بالدوري بالفوز على البنك الاهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدوري ثم تعادل سلبياً مع انبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصري البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلي في عقر داره بثلاثية مقابل هدفين بالجولة الأخيرة.

وحقق فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني فوزًا وديًا علي نظيره الهلال الليبي بثلاثة أهداف مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر الإثنين علي استاد جهاز الرياضة ، وسجل ثلاثية الطلائع كلا من محمد هاني وموسي دياورا وكريم طارق بينما سجل معتصم التايب هدف الهلال الوحيد في اللقاء

وحقق الطلائع فوزاً على الاسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ودياً سجل أهداف طلائع الجيش عن طريق موسي دياوارا وعلى حمدى وكريم حلاوة فيما سجل أهداف الدراويش كل من باسم مرسي ومروان حمدي