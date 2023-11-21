شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شلبى خارج حساب الزمالك أمام أبو سليم الليبى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج مصطفى شلبى لاعب فريق الزمالك من حساب الجهاز الفنى للفريق، فى مباراته أمام أبو سليم الليبى في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها الأحد 26 نوفمبر الجارى.

واستقر معتمد جمال المدرب العام لفريق الزمالك ، والقائم بأعمال المدير الفني، على عدم المجازفة بمصطفى شلبى لاعب الفريق في المواجهة المرتقبة تجنبا لتفاقم الاصابة التي يعانى، ولضمان تاهيله على الوجه الأمثل وتمام شفاؤه من الإصابة التي تعرض لها في وجه القدم.

ويخضع مصطفى شلبى لبرنامج تأهيلي وعلاجي موضوع له بسبب الإصابة التي يعاني منها، تحت إشراف الجهاز الطبي بالزمالك.

طلب الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفنى، من الجهاز الطبى إعداد تقرير عن الإصابة التى تعرض لها حسام عبد المجيد لاعب الفريق بعد إصابته مع المنتخب الأولمبى فى معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية فى إطار استعداده للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتواصل الجهاز الطبي مع اللاعب، وكذلك المنتخب الأولمبى، لمعرفة مدى الإصابة التي تعرض لها فى الأنف خلال إحدى الكرات المشتركة