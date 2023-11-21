شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحسم موعد عودة رضا سليم لتدريبات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري المغربى رضا سليم لاعب النادى الأهلى سلسلة من الفحوصات والاشعة بنهاية الأسبوع الجاري لحسم موعد عودته لتدريبات المارد الأحمر.

ويواصل رضا سليم تنفيذ برنامجه العلاجي ‏والتأهيلي على هامش مران الاهلى الذى يقام يومياً على ملعب مختار التتش‎.‎

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلى، إن رضا سليم سوف يجري أشعة ‏نهاية الأسبوع الجاري للوقوف على تطورات حالته بعد الجراحة التي أجراها عقب ‏تعرضه لكسر في الترقوة‎.‎

واستغل الجهاز الفني توقف المسابقات بعد مباراة الفريق أمام الجونة في الدوري ‏بسبب الأجندة الدولية، ومنح اللاعبين راحة ‏للتخلص من حالة الإجهاد العضلي ‏بسبب ضغط المباريات والسفر الخارجي خلال المشاركة في بطولة الدوري ‏الإفريقي.‏

ويستعد الأهلي لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها مساء السبت المقبل، في أولى ‏جولات دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا.‏

واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي على تولي بوبو تراوري مسئولية تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني، يعاونه مواطنه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍ، فيما يكون سوري إبراهيما كيتا هو الحكم الرابع للمباراة