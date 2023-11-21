شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال عبد الواحد.. هل يكون الظهير الأيمن الخامس بالأهلى أم يلعب بمركز مختلف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انقسم الرأي حول موقف عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر والذي اقترب بشدة من الانضمام إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، من مصير مشاركته مع الفريق الأحمر وأي مركز سيلعب به بعد ارتداء القميص الأحمر في النصف الثاني من الموسم الحالي، وهل سيلعب في الخط الأمامي سواء الجناحين الأيمن والأيسر أو صانع لعب، وبين اللعب في الجبهة اليمنى.

ويجيد عمر كمال عبد الواحد اللعب في مركز الجناحين وتحت رأس الحربة والظهير الأيمن، ويؤدي بشكل جيد في مختلف المراكز، وهو ما أثار حالة من الجدل حول المركز الذي سيلعب به في الأهلي، لاسيما وأن مركز الجبهة اليمنى به أكثر من لاعب في صفوف الفريق الأحمر، الأمر الذي يثير علامات استفهام حول المركز المتوقع للاعب مودرن فيوتشر حال إتمام انتقاله للأهلي.

ويلعب في مركز الظهير الأيمن بالأهلي كلا من محمد هاني وأكرم توفيق وخالد عبد الفتاح وكريم فؤاد ، أي أنه سيكون الظهير الخامس حال قدومه للعب في الجبهة اليمنى، أو يتم توظيفه في مركز آخر في الخط الأمامي.

والمتوقع ووفقا لاحتياجات الأهلي سيكون الاعتماد على عمر كمال عبد الواحد في الخط الأمامي وليس الجبهة اليمنى، لأن الفريق ليس بحاجة إلى ظهير أيمن بل إلى تدعيم في الخط الأمامي، لاسيما مع تراجع مستوى عدد من أجنحة الأهلي وعدم وجود بديل للاعبين الأساسيين الذي يعتمد عليهم الجهاز الفني في الوقت الحالي، خاصة بعد إصابة المغربي رضا سليم.

ويعتمد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على الثنائي بيرسي تاو وحسين الشحات في مركز الجناحين الأيمن والأيسر بشكل أساسي، فيما كان يتبادل معهم الدور رضا سليم قبل الإصابة، بينما يكون الثنائي طاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر هما البدلاء من أجل تخفيف ضغط المباريات على اللاعبين الأساسيين، ولكن الأزمة تكمن في تراجع مستوى البدلاء طاهر وعبد القادر وتفاوت كبير في المستوى بين اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين في مركز الجناح، بخلاف خروج محمد الضاوي كريستو من حسابات كولر بسبب قلة خبراته.

التفاوت في مستوى المجموعة الأساسية والاحتياطية دفعت الأهلي للتفكير في ضم عمر كمال عبد الواحد لينافس تاو والشحات على المشاركة الأساسية، ويخلق منافسة قوية في مركز الجناحين، ويجبر الاحتياطيين الذين يعانون من تراجع في المستوى على أنفسهم وإشعال المنافسة بين كل اللاعبين.