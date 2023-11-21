شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحدث ظهور لأحمد فتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك و المنتخب الوطنى ، صورة عبر صفحته بموقع تبادل الصور انستجرام، يظهر فيها خلال مشاركته مع المنتخب الوطنى في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم .

ويظهر فتوح في الصورة بجانب لاعبى المنتخب محمد عبد المنعم ، و رامى ربيعة ، وهو " يغمز" بعينيه .



فتووح

أنهى الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، صفحة مباريات معسكر نوفمبر بنجاح كبير بعد الفوز على جيبوتى وسيراليون فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية من المجموعة الأولى عن قارة أفريقيا.

ويبحث منتخب مصر عن خوض مباراتين وديتين قبل خوض غمار منافسات كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار 2024.

وتعد المباراة المقبلة لمنتخب مصر أمام موزمبيق فى كأس الأمم الأفريقية، ويستهدف منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا العودة مجددًا إلى منصة التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة