شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يحذر لاعبى الإسماعيلى من اللدغات القاتلة بعد نتائج الوديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الاسماعيلى، تحذيراً شديد اللهجة لمدافعى فريقه بضرورة التركيز في الدقائق الأخيرة من عمر المباريات لتفادى أهداف اللحظات الأخيرة التي تسكن الشباك وتكون سبباً في إضاعة مجهود الفريق بالكامل لاسيما بعد استمرارها في المباريات الودية مثلما هو الحال في مباريات الدوري.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء 25 نوفمبر على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

وطالب إيهاب جلال لاعبيه بضرورة استعادة التركيز وتلافى الأخطاء الدفاعية الساذجة التي من شأنها إستمرار نزيف النقاط.

يستعين إيهاب جلال المدير الفني للنادى الاسماعيلى بمباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر والتي فاز بها الفارس الأبيض بركلات الترجيح بعد التعادل بثلاثة أهداف لكل فريق في الوقت الاصلى للمباراة حتى يستكشف الفريق السماوى قبل ملاقاته بالجولة المقبلة للدوري.

وسبق لإيهاب جلال تدريب فريق بيراميدز ولكنه يرغب في الوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق السماوى الذى أجري تغييرات عديدة على تشكيلته الأساسية قبل إنطلاق الموسم الجاري.

يسعى إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلى لإستغلال فترة توقف الدوري لعلاج الازمات الفنية التي يعانى منها الفريق الأصفر وعلى رأسها ضغف خط الدفاع الذى تلقى 9 أهداف في 6 لقاءات.

ويسعى جهاز الاسماعيلى لمحاولة استعادة التركيز للاعبيه بحثاً عن تلافى الأخطاء الدفاعية الساذجة التي من شأنها إستمرار نزيف النقاط.

كما يسعى إيهاب جلال لعلاج العقم التهديفى الذى لازم الاسماعيلى فى المباريات الماضية، حيث سجل لاعبو الدراويش 6 أهداف فقط خلال الـ6 مباريات الماضية بمعدل هدف كل مباراة وهى النسبة التى يراها إيهاب جلال ضعيفة فى ظل الهجمات التى يخلقها الفريق أمام المنافسين.

كما وجه إيهاب جلال المدير الفني للنادى الاسماعيلى تحذير شديد اللهجة لمدافعى فريقه بضرورة التركيز في الدقائق الأخيرة من عمر المباريات لتفادى أهداف اللحظات الأخيرة التي تسكن الشباك وتكون سبباً في إضاعة مجهود الفريق بالكامل.

وقاد إيهاب جلال فريق الإسماعيلي في 6 مباريات هذا الموسم ببطولة الدوري المصري الممتاز، حقق فوزا واحدا فقط، وتعادلا وحيدا أيضًا، بينما تلقى 4 هزائم، منها هزيمتان في الوقت القاتل من المباراة.