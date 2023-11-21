موعد مباراة البرازيل والأرجنتين الليلة في التصفيات كأس العالم 2026

ياسر رشاد - القاهرة - يستعرض بوابة الخليج 365 الالكترونية موعد مباراة البرازيل و الأرجنتين صباح غد الأربعاء في المباراة المرتقبة على ستاد ماراكانا في الأسبوع السادس بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 .
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يدخل منتخب البرازيل لقاء الأرجنتين تحت شعار لابديل عن الفوزبهدف حصد الثلاث نقاط تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين ترتيبة في المجموعة .
تشكيل البرازيل المتوقع:
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
الدفاع: إيمرسون رويال- ماركينيوس- جابرييل- كارلوس أوجوستو.
الوسط: أندريه- برونو جيمارايش- رودريجو- رافينيا.
الهجوم: جابرييل جيسوس- جابرييل مارتينيلي.
تشكيل الأرجنتين المتوقع:
حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز.
الدفاع: ناويل مولينا- كوتي روميرو- نيكولاس أوتاميندي- نيكولاس تاجليافيكو.
الوسط: ورودريجو دي باول- إنزو فرنانديز- أليكسيس ماك أليستر.
الهجوم: أنخيل دي ماريا ليونيل ميسي- لاتارو مارتينيز.
موعد مباراة البرازيل والارجنتين في التصفيات أمريكا الجنوبية
تبدأ مباراة البرازيل والأرجنتين صباح غد الأربعاء الموافق 22 من شهر نوفمبر 2023 ، في تمام الساعة 2.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و3.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و4.30 مساء بتوقيت الإمارات .