جيسوس يقود تشكيل البرازيل المتوقع لمباراة الأرجنتين في التصفيات أمريكا الجنوبية

ياسر رشاد - القاهرة - يعتمد دينيز المدير الفني لفريق البرازيل على هذا التشكيل أمام الأرجنتين مساء غد الأربعاء على ستاد ماراكانا ضمن منافسات الجولة السادسة ضمن منافسات الأسبوع السادس من التصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم .

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تشكيل البرازيل المتوقع لمباراة الارجنتين

من المقرر ان يعتمد المدير الفني على هذا التشكيل في لقاء الأرجنتين في اللقاء الناري

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: إيمرسون رويال- ماركينيوس- جابرييل- كارلوس أوجوستو.

الوسط: أندريه- برونو جيمارايش- رودريجو- رافينيا.

الهجوم: جابرييل جيسوس- جابرييل مارتينيلي.

موعد مباراة البرازيل والارجنتين في التصفيات أمريكا الجنوبية

تبدأ مباراة البرازيل والأرجنتين صباح غد الأربعاء الموافق 22 من شهر نوفمبر 2023 ، في تمام الساعة 2.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و3.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و4.30 مساء بتوقيت الإمارات .