جاياردو: الاتحاد يملك عناصر مميزة وسننجح معًا في تحقيق الأهداف

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني الجديد لنادي الاتحاد السعودي، عن تجربته الجديده مع النمور، ولك في حوار خاص عبر حساب النادي السعودي.

جاياردو: الاتحاد يملك عناصر مميزة وسننجح في تحقيق الأهداف

أعرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو عن حماسه الشديد لتجربته التدريبية الجديدة مع النمور، مؤكدًا أنه يحب التطور والمشاركة في هيكل بالتطور بكل فريق ليكون أحد الأسباب الرئيسية لقدومه لنادي الاتحاد.

وقال جاياردو أنه يحترم جمهور العميد والعمل الفني الذي قام به المدرب السابق نونو سانتو بعدما حقق لقب الدوري في الموسم الماضي، مما يجعل الفريق يمتلك عناصر ذات كفاءة عالية وبالعمل الجماعي والتعاون ستتحقق الأهداف.

وأكد المدرب الأرجنتيني أنه سيحتاج للوقت ليكمل بناء هوية الفريق لتكون قوية، خاصة وأن العميد يقبل على تحديات قوية بدوري الأبطال والمسابقات المحلية، بالتعاون مع اللاعبين على تحقيق النجاح فيها.

شدد جاياردو على أن جمهور الاتحاد: "جمهور عاشق وشغوف، ويجسد هوية النادي وله دور كبير في تحفيز اللاعبين فهي علاقة تكاملية، وهو ما يحتاجه بعد عودته للتدريب عقب عام من الراحة بعد 8 سنوات متتالية داخل نادي ريفير بليت.