مدحت شلبي معلقًا على كلاسيكو الاهلي والشباب في الدوري السعودي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، بنظيره الشباب في مباراة الكلاسيكو الذي سوف يجمع بينهما في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن يواجه الاهلي نظيره الشباب في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري.

وتبدأ أحداث مباراة كلاسيكو الاهلي ضد الشباب في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

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ويستضيف أهلي جدة نظيره الشباب على أرضية ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل، والتي سوف تذاع عبر قنوات SSC.

معلق مباراة الاهلي ضد الشباب في الدوري السعودي

وقررت إدارة قنوات SSC، الناقل الحصري لبطولة دوري روشن السعودي، تعيين فهد العتيبي ومدحت شلبي للتعليق على مباراة الاهلي والشباب.

ويدخل الاهلي المباراة محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد الشباب في المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة.