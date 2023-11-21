نجم ليفربول على رادار برشلونة لتعويض جافي

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن رغبة نادي برشلونة في تعزيز خط وسط ملعبه من ليفربول الإنجليزي خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وتعرض في الفترة الماضية نادي برشلونة لضربة قوية بإصابة جافي حتى نهاية الموسم على الأقل، وذلك بقطع في الرباط الصليبي الأمر الذي يجعل النادي مضطرًا لضم لاعبًا جديدًا في الشتاء.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة” سبورت” الإسبانية فإن برشلونة يرغب في التوقيع مع لاعب ليفربول، تياجو ألكانتارا، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن هناك العديد من الأسماء دخلت حسابات برشلونة إلا أن تياجو ألكانتارا، يتصدر القائمة الآن، بقرار من تشافي هيرنانديز الذي لعب بجانبه في الفترة الماضية.

وينتهي عقد تياجو ألكانتارا بنهاية الموسم الحالي حيث يحق له التوقيع لأي نادِ يرغب في انضمامه بدايًة من الشتاء المقبل.