نجم بايرن ميونخ يكشف حقيقة اعتزاله

كشف توماس مولر، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، حقيقة ما تم تداوله عن اعتزاله اللعب بشكل نهائي خلال الفترة الحالية.

وكانت صحيفة “بيلد” الألمانية، قد أوضحت أن توماس مولر، غير سعيد في صفوف بايرن ميونخ، منذ قدوم توماس مولر لتدريب الفريق، حيث جعله حبيس مقاعد البدلاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن تواجد توماس مولر على مقاعد بدلاء النادي البافاري باستمرار، جعله يفكر في الرحيل عن صفوف الفريق.

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وأكد أوليفر كان الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، أن ما تم نشره عن رغبة مولر في الرحيل غير صحيح، مشددًا على استمرار اللاعب الألماني في الفريق البافاري.

ووضع مولر شرطًا لاستمراره مع بايرن ميونخ، حيث طلب المشاركة باستمرار في صفوف الفريق البافاري، فيما أكد في تصريحات له أنه لن يعتزل في الوقت الحالي، وأنه يرغب في الاستمرار بالملاعب.

فيما أوضح في تصريحات عبر صحيفة بيلد، أنه مازال يستمتع بوجوده على أرض الملعب، ويأمل أن يكون هذا واضحًا للجميع.