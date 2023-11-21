اخبار الرياضه

تطورات مفاوضات الزمالك مع أشرف بن شرقي

0 نشر
0 تبليغ

أشرف بن شرقي

أشرف بن شرقي

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن تطورات جديدة بخصوص مفاوضات الزمالك للتعاقد مع الدولي المغربي أشرف بن شرقي جناح نادي الريان القطري.

وارتبط اسم أشرف بن شرقي مجددًا بالعودة إلى صفوف نادي الزمالك في الميركاتو الشتوي المقبل لتعزيز صفوف الفارس الأبيض في الموسم الحالي.

وأشارت التقارير إلى أن الزمالك لقى ترحيبًا من جانب بن شرقي على العودة لصفوف القلعة البيضاء خلال الشتاء المقبل.

اقرأ أيضًا: موقف عمرو السولية من المشاركة مع الاهلي أمام أبو سليم في دوري أبطال أفريقيا

وأوضحت أن الزمالك دخل بالفعل في مفاوضات قوية خلال الفترة الحالية مع أشرف بن شرقي إذ يرغب النادي الأبيض في حسم التعاقد معه بالميركاتو الشتوي القادم.

وقدم مسئولو الأبيض العديد من الإغراءات لأشرف بن شرقي، أبرزها الحصول على مبلغ مالي كبير، لا يقل عما كان يتقاضاه من قبل داخل الزمالك.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا