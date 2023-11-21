تطورات مفاوضات الزمالك مع أشرف بن شرقي

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن تطورات جديدة بخصوص مفاوضات الزمالك للتعاقد مع الدولي المغربي أشرف بن شرقي جناح نادي الريان القطري.

وارتبط اسم أشرف بن شرقي مجددًا بالعودة إلى صفوف نادي الزمالك في الميركاتو الشتوي المقبل لتعزيز صفوف الفارس الأبيض في الموسم الحالي.

وأشارت التقارير إلى أن الزمالك لقى ترحيبًا من جانب بن شرقي على العودة لصفوف القلعة البيضاء خلال الشتاء المقبل.

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وأوضحت أن الزمالك دخل بالفعل في مفاوضات قوية خلال الفترة الحالية مع أشرف بن شرقي إذ يرغب النادي الأبيض في حسم التعاقد معه بالميركاتو الشتوي القادم.

وقدم مسئولو الأبيض العديد من الإغراءات لأشرف بن شرقي، أبرزها الحصول على مبلغ مالي كبير، لا يقل عما كان يتقاضاه من قبل داخل الزمالك.