زيزو ينتظم في تدريبات الزمالك.. وشفاء سيف الجزيري

محمد اسماعيل - القاهرة - انتظم أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، في تدريبات الأبيض، عقب المشاركة مع المنتخب الأول في مباراتي جيبوتي سيراليون في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

واستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريباته اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي استعدادا لمواجهة أبو سليم الليبي، المقرر لها يوم الأحد المقبل، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وشارك "زيزو" في الجزء البدني من التدريبات، قبل خوض تدريبات تأهيلية فردية خاصة، وفقا للبرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق منعًا لتعرضه للإرهاق.

وفي المقابل، انتظم التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق في التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الثلاثاء، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الخلفية، ليصبح جاهزاً من الناحية الطبية للمشاركة في التدريبات.

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