صدمة لبيراميدز قبل مواجهة مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز أن مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق سيغيب عن التدريبات عدة أيام بسبب إصابة قوية تعرض لها خلال تواجده مع المنتخب الوطني في ليبيريا لمواجهة سيراليون في إطار تصفيات كأس العالم.

وأوضح "المنيري" في تصريحات للموقع الرسمي لبيراميدز، أن مصطفى فتحي يعاني من تمزق في العضلة الأمامية أصيب به في تدريب المنتخب الأخير قبل لقاء سيراليون سيبعده لعدة أيام.

وأضاف أن اللاعب سيغيب بشكل مبدئي عن مباراة بيراميدز أمام مازيمبي الكونغولي والمحدد لها الجمعة المقبل في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأتم تصريحاته أن اللاعب يخضع حاليا لبرنامج تأهيلي مكثف لتجهيزه للمرحلة المقبلة خاصة وأن الفريق مرتبط بمباريات هامة متتالية في دوري الأبطال والدوري الممتاز.