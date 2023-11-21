"لازم تصارحوا الجماهير".. نجم الزمالك الأسبق يوجه رسالة قوية لمجلس لبيب حول المدرب الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه نادر السيد حارس مرمى المنتخب الوطني ونجم الزمالك الأسبق، رسالة قوية إلى مجلس إدارة النادي الأبيض بشأن المدرب الجديد للفريق.

قال نادر السيد في لقاء تلفزيوني عبر قناة الشمس:"من وجهة نظري لابد من استكمال معتمد جمال مشواره مع الزمالك والحصول على فرصته كاملة".

أضاف: "ليس من مصلحة نادي الزمالك التعاقد مع مدرب أجنبي فى الوقت الحالى، ويجب الصبر على معتمد جمال والتفكير مع مدرب جديد من بداية الموسم القادم".

وأوضح:"يجب على مجلس الإدارة أن يكون صريحا مع الجماهير ويبلغهم أن الأهم والأولويات في الفترة الحالية سداد ديون النادي ومستحقات اللاعبين، ورفع إيقاف القيد من أجل التعاقد مع صفقات جديدة ".

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، قرر إقالة الكولومبي خوان أوسوريو، من تدريب الفريق، بسبب النتائج السيئة، وتعيين معتمد جمال بدلا منه بشكل مؤقت.