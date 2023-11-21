"اغتالونا بكل الطرق".. مدرب الإسماعيلي السابق يفتح النار على مسئولي الدراويش

محمد اسماعيل - القاهرة - هاجم حمزة الجمل المدير الفني السابق للإسماعيلي إدارة ناديه بسبب عدم تسديد مستحقاته المالية معلنًا التقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة.

وقال الجمل في تصريحات خاصة "لم نحصل كجهاز فني على مستحقاتنا مرتين، في ولايتي الأولى في حين كانوا يدفعون مستحقات للاعبين ومنح تعاقد وفي نفس الوقت لم نحصل على حقوقنا وتكرر نفس الأمر في الولاية الثانية بعد تنازلي عن 820 ألف جنيه ".

ودرب الجمل الإسماعيلي مرتين الموسم قبل الماضي والموسم الماضي وساهم في بقاء الفريق في الدوري الممتاز.

وكشف "اغتالونا بكل الطرق، أدبيًا ومعنويًا وماديًا ، ولحبي للنادي سلكت كل الطرق الودية للحصول على حقي وكان رد عضو مجلس إدارة حالي أن كل قرار صادر من اللجنة السابقة لاغي وطلب مني التقدم بشكوى".

وأتم حمزة الجمل تصريحاته بقوله:"مصدوم من التعامل واضطررت حفظ حقي والجهاز الفني بالتقدم بشكوى لاتحاد الكرة وجمهور الإسماعيلي والمخلصين للنادي لا يرضيهم ما حدث لأن هذا عدم احترام للجهاز الفني وأشكر الجمهور الذي يشير عبر تعليقاته على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن هذا حقي".