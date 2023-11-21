شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مصريين يتأهلون إلى دور الـ 16 ببطولة نادى هونج كونج للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الرباعي المصري، سيف الشناوي، إبراهيم القباني، زينة ميكيوي، وياسين الشافعي إلى دور الـ 16 ببطولة نادي هونج كونج للاسكواش، اليوم الثلاثاء، والتي تستضيفها هونج كونج خلال الفترة بين 21 إلى 25 نوفمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 55 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين في الدور الأول من منافسات البطولة كالتالي:

فوز إبراهيم القباني على تانج مينج هونج بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-2, 11-9, 11-7.

فوز زينة ميكيوي على تشينج فانج بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-6, 13-11.

فوز ياسين الشافعي على تود هاريتي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 10-12, 11-2, 11-7, 11-9.

هزيمة منه حامد أمام تونج تسز وينج بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 6-11, 11-8, 11-3.

هزيمة ناردين جرس أمام لي ك ايي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 1-11, 11-3, 11-4, 11-9.

هزيمة كنزي أيمن أمام جيسكا تورنبل بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-8, 11-8.

فوز سيف الشناوي على أدين إدراكي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 15-13, 9-11, 11-6, 11-6.