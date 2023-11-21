شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرى يشارك فى تدريبات الزمالك واستمرار تأهيل الونش و جمعة وشلبى والان مع تفاصيل الخبر
وواصل الرباعي البرنامج التأهيلي الموضوع لهم من قبل الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.
من ناحية أخرى شارك الجزيري في التدريبات الجماعية للفريق بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الخلفية، ليصبح جاهزاً من الناحية الطبية للمشاركة في التدريبات.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
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