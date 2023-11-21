شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لافيينا : كنت اتمني ان يتقبل عيد العتاب وليس الإشادة فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف محمود الاسيوطي رئيس نادي لافيينا عن كواليس جديدة في استقالة احمد عيد عبد الملك من تدريب الفريق صباح اليوم عقب الخسارة من غزل المحلة امس في الجولة الـ 9 بالدوري.

وكتب الاسيوطي عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " : علي المستوي الشخصي مكنتش اتمني استقالة كابتن احمد عيد لانه من المدربين القلائل اللي انا حبيتهم وكنت اتمني ان يتقبل مجرد اللوم علي نتيجة غزل المحلة .. ودورنا كمجلس إدارة ليس الإشادة فقط ولكن أيضا اللوم .. واتمني له التوفيق والنجاح فيما هو قادم .. ولافيينا سيصعد للدوري الممتاز بمشيئة الله.



محمود الاسيوطي

وكشف مصدر مسؤول بنادي لافيينا، أحد أندية الدرجة الثانية، كواليس تقدم أحمد عيد عبد الملك المدير الفني للفريق، باستقالته من منصبه خلال الساعات الماضية.

وقال المصدر في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن رئيس النادي محمود الأسيوطي عاتب أحمد عيد عبد الملك عقب هزيمته أمام غزل المحلة في مباراة الأمس بالجولة التاسعة من دوري المحترفين، وذلك بسبب سوء النتائج وتراجع الأداء، غير أن مدرب الفريق رفض عتاب رئيس النادي ليتقدم صباح اليوم باستقالته.

وأكد المصدر، أن مجلس الإدارة يعمل في الوقت الحالي على تحديد بديل أحمد عيد عبد الملك في قيادة الفريق، مؤكداً أن البديل سيكون مدرباً مصرياً ولا مجال لتعيين مدرب أجنبي.

واعتذر أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لفريق لافيينا بدوري المحترفين، عن الاستمرار في منصبه، وكتب عيد عبد الملك عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: اعتذرعن الاستمرار في القيادة الفنية لنادي لاڤيينا لظروفي الخاصة وبالتوفيق لهم فيما هو قادم ان شاء الله.

وكان فريق لافيينا قد خسر في المباراة الماضية أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد المحلة ضمن فاعليات الجولة التاسعة لمسابقة دورى القسم الثانى .