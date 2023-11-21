شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدرس عدم المشاركة في البطولة الأفريقية لسلة السيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو النادى الأهلى الاعتذار عن عدم المشاركة في منافسات البطولة الأفريقية لكرة السلة سيدات، والمقرر إقامتها ديسمبر المقبل.

وتأتى فكرة عدم المشاركة في البطولة بعد ساعات قليلة من تتويج الفريق ببطولة كأس السوبر التي جمعت الفريق أمس امام الجزيرة .

وتعرضت رنيم الجداوى لاعبة سلة الاهلى سيدات الى إصابة في أنكل القدم ، وجارى خضوعها للفحوصات الطبية لتحديد مدى اصابتها.

من ناحية اخرى يلتقى فريق كرة سلة الأهلى مع الاتحاد السكندرى اليوم، الثلاثاء، فى ذهاب نصف نهائى دورى مرتبط السلة بالمباراة التى تقام بصالة برج العرب بالإسكندرية، على أن تقام مباراة العودة بعد غدٍ الخميس.