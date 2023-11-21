شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أخر تطورات موقف أحمد فتوح فى الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك حديث الصباح و المساء في الشارع الرياضى عامة ، و الزمالك خاصة، بسبب كثرة التساؤلات و الاستفسارات عن موقفه سواء بالتوقيع مع ناد أخر، خلال الانتقالات الشتوية أو تجميده لنهاية الموسم ، أو عودته للمشاركة مع الفريق بعد انتهاء إيقافه من جانب مجلس الإدارة.

نرصد في السطور التالية أخر تطورات موقف فتوح مع الزمالك ..

س: متى ينتهى إيقاف احمد فتوح مع الزمالك ؟

ج : ينتهى إيقاف فتوح مع الزمالك يوم 7 ديسمبر المقبل، خاصة وأن الإيقاف بدأ 7 نوفمبر ، ووفقا للقرار فمن المقرر أن يفتقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جهود أحمد فتوح فى ثلاث مباريات، بعد قرار إيقافهم لمدة شهر، من قبل مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب.

س: ما أول مباراة يظهر فيها فتوح مع الزمالك ؟

ومن المقرر أن تكون أول مباراة تشهد ظهور فتوح أمام الاتحاد السكندري فى بطولة الدورى المقرر لها 7 ديسمبر،. وعلى المستوى الأفريقي تعد مباراة ساجرادا بالجولة الثالثة من دور المجموعات، اول مباراة أفريقية بعد انتهاء الإيقاف.

س:هل سيشارك فتوح مع الزمالك في المباريات بعد انتهاء الإيقاف؟

ج: استقر مسئولو نادى الزمالك على منح الضوء الأخضر لمعتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفنى، لعودة مشاركة أحمد فتوح فى المباريات مرة أخرى، بعد انتهاء فترة الإيقاف التى حددها المجلس لمدة شهر، على خلفية مغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة زد في الدورى.

س: هل تلقى فتوح عروض للانتقال اليها؟

ج: أكد سمير صلاح، وكيل أعمال أحمد فتوح، لصحيفة سعودية، أن اللاعب تلقى عرضا من نادي الاتفاق للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، موضحاً أن العرض سيتم إرساله بشكل رسمي إلى نادى الزمالك خلال الساعات القليلة القادمة، لمعرفة القيمة المالية المطلوبة لضمه.

س: هل وافق الزمالك على بيع اللاعب للاتفاق السعودى؟

ج: يترقب مسئولو نادى الزمالك وصول عرض رسمي من نادى الاتفاق السعودى لضم أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق، خلال الميركاتو الشتوى المقبل.

س: هل سيتراجع الزمالك عن بيع فتوح في الميركاتو الشتوى؟

ج : يدرس الزمالك التراجع عن بيع فتوح ، مع تجديد عقده ، لتحقيق أكبر استفادة مالية من بيعه حال وصول عرض رسمي لضم اللاعب.