شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تشارك فى بطولة فالنسيا المفتوحة للتنس غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ ميار شريف لاعبة منتخب التنس مشاركتها في منافسات بطولة فالنسيا المفتوحة غدًا الأربعاء، كأول بطولة تشارك بها بعد الخسارة فى بطولة كولينا للتنس بتشيلي فئة 125 "نقطة" والتى ودعتها فى الدور الثاني للبطولة.

وتحتل ميار شريف المركز الـ 59 وفقا للتصنيف العالمى، خلال الأسبوع الماضى، لتتراجع 10 مراكز عن أخر تصنيف وصلت له.

وغابت ميار شريف عن البطولات مؤخرا حيث شاركت مطلع شهر أكتوبر في بطولة الصين المفتوحة للتنس للسيدات، ذات الـ 1000 نقطة، لكنها ودعت من الدور الأول، عقب الخسارة أمام نظيرتها الروسية داريا كاستاتكينا، المصنفة رقم 13 عالميًا، بمجموعتين مقابل مجموعة 2/1.

يذكر أن ميار شريف قد توجت بلقب بطولة كولينا بتشيلى العام الماضي 2022، بعد التغلب على منافستها الأوكرانية كاترينا بايندل بنتيجة 2/1 .