شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يرفض التخلى عن القوام الأساسى ويضع شرطاً لرحيل نجمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مجلس إدارة النادي المصري، جميع العروض المحلية والعربية التي تلقاها النادي خلال الفترة الأخيرة لعدد من لاعبي الفريق وهم، حسين السيد "مارسيلو"، إيزي إيميكا، وعمرو سعداوي، وذلك حرصاَ من النادي على القوام الأساسي للفريق.

كما رفض مجلس إدارة المصري أيضاً عرضاً من نادي السويحلي الليبي، لضم إلياس الجلاصي صانع ألعاب الفريق، وذلك بسبب ضعف المقابل المادي، واشترط النادي المصري على ألا يقل المقابل المادي لرحيل الجلاصي عن مليون دولار.

وكشف مصدر مسؤول بالنادي المصري خطة التدعيمات الشتوية للفريق فى يناير المقبل، حيث يبحث المصري عن تدعيم صفوفه بأقوى الصفقات لاستعادة مكانة الفريق البورسعيدي في جدول الدوري بين الكبار.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن النادي لا يركز على الأسماء الكبيرة وإنما على الصفقات التى تخدم طلبات الجهاز الفني والفريق، مضيفاً أن النادي لا يبحث عن ضم عدد كبير من اللاعبين فقط، ولكن يبحث عن اللاعب الذي سيشكل الفارق الفني مع المصري في المباريات.

وأضاف المصدر، أن علي ماهر مدرب الفريق أخطر مجلس الإدارة بالفعل ببعض الأسماء وتم وضعهم تحت المراقبة في الوقت الحالي، وفى مقدمتهم مركز الهجوم.