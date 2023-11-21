شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول .. تقدم راية وطنطا والاتصالات .. وتعادل النجوم مع دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتهى الشوط الأول من 4 مباريات أقيمت اليوم من دورى المحترفين وذلك فى ختام الجولة التاسعة من المسابقة.

الاتصالات وبترول أسيوط

تقدم فريق الاتصالات علي نظيره بترول أسيوط بهدفين نظيفين في الشوط الأول ، احرزهما ياسر زحلق من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة، وفي الدقيقة 24 يحرز صلاح لالا الهدف الثاني.

ويستضيف فريق الاتصالات نظيره بترول أسيوط فى مواجهة تحمل طابع الندية والحماس التنافسى بين الفريقين، حيث يحتل بترول أسيوط المركز التاسع برصيد 12 نقطة، ويقدم الفريق مستوى مميزا تحت قيادة أحمد عبد المقصود المدير الفنى للفريق، فيما يحتل فريق الاتصالات المركز الحادى عشر برصيد 11 نقطة وفى حالة فوز أى فريق منهما سيقترب خطوة نحو المربع الذهبى للجدول.

النجوم ودجلة

انتهى الشوط الأول من مباراة النجوم ووادي دجلة بتعادل الفريقين سلبيا.

يستضيف فريق النجوم المترنح والذى يعانى من عدم استقرار فنى نتيجة تغيير المدربين، نظيره وادى دجلة احد فرق المقدمة فى مباراة صعبة نظريا على صاحب الأرض، وتحديدا محمد جودة المدير الفنى الجديد للفريق والذى تولى المهمة مؤخرا خلفا لنادر السيد.

يحتل فريق النجوم المركز ال 17 برصيد 6 نقاط بينما يحتل فريق دجلة المركز الثالث برصيد 14 نقطة.

دكرنس وطنطا

تقدم فريق طنطا علي نظيره دكرنس بهدف نظيف في الشوط الأول احرزه محمد عاطف في الدقيقة 25 من عمر المباراة.

ويحل فريق طنطا ضيفا على نظيره ودكرنس فى مباراة أولاد العم، ويسعى كلا الفريقين للفوز لتحسين وضعها فى جدول الدورى والتخلص من مرحلة التذبذب فى النتائج خلال المباريات الأخيرة، حيث يحتل فريق ودكرنس صاحب الأرض المركز الـ12 برصيد 11 نقطة، بينما يحتل فريق طنطا المركز ال 10 بنفس الرصيد من النقاط ولكن بفارق الأهداف.

جمهورية شبين وراية

تقدم فريق راية علي نظيره جمهورية شبين بهدف نظيف في الدقيقة 35 من عمر المباراة.

و يستضيف فريق جمهورية شبين أحد فرق المثلث الأخير فى جدول الدورى نظيره راية المنتشى بعد سلسلة الانتصارات التى حققها مؤخرا تحت قيادة محمد حليم، الذى أحدث طفرة فى الفريق، ويحتل فريق شبين المركز الـ19 برصيد 5 نقاط، بينما يحتل راية المركز الـ13 برصيد 10 نقاط.